Galatasaray-Westchester United oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Galatasaray-Westchester United sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il Torneo di Viareggio 2024. Nel girone A del gruppo 1 spareggio per la qualificazione agli ottavi: in caso di vittoria ci sono ottime chance di qualificarsi, anche come migliore delle terze se non come seconda, senza i tre punti eliminazione certa. Chi vincerà a Marina di Pietrasanta, al Campo sportivo “Pedonese”? Appuntamento alle ore 15 di venerdì 16 febbraio, non è disponibile alcuna diretta tv e streaming della partita.