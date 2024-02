Alex Transfiguration-Honved oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Alex Transfiguration-Honved sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il Torneo di Viareggio 2024. Nel girone C del gruppo 1 la formazione africana cerca una vittoria per garantirsi la qualificazione agli ottavi, la formazione di Budapest è invece già qualificata e con un pareggio sarà certa di chiudere al primo posto. Chi vincerà a Viareggio al Centro sportivo “Marco Polo Sports Center”? Appuntamento alle ore 14.30 di venerdì 16 febbraio, non è disponibile alcuna diretta tv e streaming della partita.