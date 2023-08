Frosinone-Pisa in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Frosinone-Pisa, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. La formazione gialloblù, dopo la terza storica promozione in Serie A conquistata qualche mese fa, torna in campo per provare ad avanzare ai sedicesimi. I nerazzurri, dal loro canto, proveranno a fare lo sgambetto ai rivali. La partita andrà in scena alle ore 17:45 di venerdì 11 agosto e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su 20, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it non vi lascerà soli e fornirà una diretta testuale e diversi approfondimenti.