Bologna-Cesena: data, orario e diretta tv, Coppa Italia 2023/24

Il Bologna di Thiago Motta affronterà il Cesena nel primo turno della Coppa Italia 2023/2024. Allo stadio Dall’Ara il match andrà in scena venerdì 11 agosto con fischio d’inizio fissato per le ore 21:15. La diretta dell’evento è affidata ad Italia 1 mentre sul sito di Sportmediaset si potrà seguire la diretta streaming dell’incontro. Il Cesena nel turno preliminare ha sconfitto ai calci di rigore la Virtus Entella dopo un match in cui è successo tutto e il contrario di tutto.