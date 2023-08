Frosinone-Napoli, Garcia in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Rudi Garcia parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Napoli, match d’esordio degli azzurri e dello stesso tecnico francese sulla panchina partenopea. A Castel Volturno, davanti ai cronisti riuniti, il mister transalpino presenterà i temi della prima sfida della Serie A da campioni d’Italia, lo farà alle ore 12.30 di venerdì 18 agosto. Appuntamento in tv e in streaming ancora da delineare, potrebbe essere Sky Sport 24 a collegarsi in diretta. Sportface, a ogni modo, vi proporrà la diretta scritta in tempo reale.

