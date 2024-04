Frosinone-Bologna oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Frosinone e Bologna, valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2023/2024. Otto partite al termine della stagione, un sogno chiamato Champions League e due rivali come Roma e Atalanta in agguato. Non possono sbagliare i ragazzi di Thiago Motta, che fanno visita al Frosinone al Benito Stirpe e andranno a caccia dei tre punti per blindare il quarto posto. Venderanno però cara la pelle i ciociari, determinati a evitare la retrocessione. La sfida è in programma oggi, domenica 7 aprile, alle ore 12:30. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.