F1 GP Giappone, Perez: “Siamo in un buon periodo, possiamo andare forte ovunque”

Le parole di Sergio Perez al termine del Gran Premio del Giappone, gara che ha concluso sul secondo gradino del podio: “Oggi è stata una bella gara per il team. Ripartenza? E’ sempre un’incognita, devi mantenere la concentrazione per tutto il tempo in cui stai fermo. La mia seconda partenza è stata migliore della prima, ma non abbastanza per passare Max. Nel primo stint abbiamo poi perso un po’ il bilanciamento, per cui ci è mancata un po’ di velocità nel passo. Poi con le medie ho dovuto spingere un po’ troppo per passare Lando. Poi alla fine con le hard sono stato più a mio agio, abbiamo avuto un buon passo. Fin dal primo stint ho sofferto con il bilanciamento. Siamo in un buon periodo. Qui l’anno scorso era stato il mio peggior weekend. Se andiamo bene qui possiamo andare forte ovunque“.