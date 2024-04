Fucsovics-Navone oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Bucarest 2024

Marton Fucsovics affronterà Mariano Navone nella finale dell’ATP 250 di Bucarest 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città rumena. Momento di forma clamoroso per il tennista argentino, che dopo la finale a Rio e la semifinale a Marrakech, si è spinto fino all’atto conclusivo anche a Bucarest. Dovrà vedersela contro il più esperto Fucsovics, che ha perso un solo set in tutto il torneo e scenderà in campo con i favori del pronostico. Navone sogna il debutto tra i primi 40, l’ungherese il ritorno in top 60.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Fucsovics e Navone scenderanno in campo oggi, domenica 21 aprile, alle ore 14:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso il canale di riferimento Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, Sportface.it seguirà la finale, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.