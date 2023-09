Francia-Irlanda oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Francia e Irlanda, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Quattro vittorie in altrettanti incontri, è a punteggio pieno la formazione transalpina in queste qualificazioni dopo aver sconfitto nell’ordine Olanda, Irlanda, Gibilterra e Grecia. Ora, è il momento di scendere di nuovo in campo contro gli irlandesi, questa volta al Parco dei Principi di Parigi per ottenere un accesso alla competizione continentale che appare sempre più vicino. La sfida è in programma oggi, giovedì 7 settembre, alle 20:45. Il match potrà essere seguito in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV 8, oltre che in streaming su NOW.