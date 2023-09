Olanda-Grecia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Olanda e Grecia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. L’Olanda dopo la parentesi delle finali di Nations League torna a concentrarsi sugli incontri di qualificazioni europee per un match in cui parte chiaramente favorita contro la formazione ellenica. Tre i punti conquistati finora dagli Orange nella vittoria contro Gibilterra dopo la sconfitta nel turno d’esordio con la Francia. La Grecia, che ha una partita in più, di punti ne ha sei: vittorie contro Gibilterra e Irlanda, sconfitta sempre contro la Francia. La sfida è in programma oggi, giovedì 7 settembre, alle 20:45. Il match potrà essere seguito tramite ‘Diretta Gol’ su Sky Sport e in streaming su NOW.