Formula E, E-Prix India Hyderabad 2023 qualifiche e gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Nuovo appuntamento stagionale con la Formula E, che per la prima volta sbarca in India per l’E-Prix di Hyderabad 2023: oggi in tv visibile sia le qualifiche che la gara, ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. L’E-Prix attesissimo sul circuito asiatico è in programma alle ore 10.30 di sabato 11 febbraio, ma ancor prima, alle ore 06.10 ci sono le qualifiche col solito format molto coinvolgente. Diretta tv delle qualifiche sul sito sportmediaset.it e su Sky Sport Arena, mentre la gara a seguire sarà visibile in chiaro sul Canale 20 di Mediaset, su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e su Mediaset Infinity.

Sabato 11 febbraio 2023

ore 06.10 Qualifiche in tv su Sky Sport Arena, streaming su spormediaset.it e Sky Go

ore 10.30 E-Prix in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, Canale 20 di Mediaset, in streaming su Sky Go e Mediaset Infinity