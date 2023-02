Coni, Malagò invita le Federazioni a rispettare un minuto di silenzio per le vittime del terremoto

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato tutte le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate a rispettare un minuto di silenzio, in memoria delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. L’invito è quello di effettuare il ricordo in tutte le manifestazioni sportive del fine settimana, come specificato in una nota ufficiale del Coni.