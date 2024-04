Formula 1, qualifiche sprint GP Cina oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La Formula 1 è pronta a disputare il primo weekend sprint della stagione 2024, tornando a correre in Cina. Il Gran Premio cinese non viene disputato dal 2019 a causa della pandemia da Covid-19, ma ad emergenza rientrata, ecco che il Circus non ha esitato a tornare in quella che è la casa di Zhou Guanyu, pilota della Stake. Il quinto appuntamento della Formula 1 andrà in scena tra il 19 e il 21 aprile sul circuito di Shanghai. La programmazione prevede una sola sessione di prove libere, seguita dalle qualifiche sprint, la sprint, poi le qualifiche tradizionali e infine il Gran Premio della domenica.

Le qualifiche sprint, che decideranno unicamente l’ordine di partenza della gara sprint, andranno in scena a partire dalle 09:30 italiane. Il giro più veloce porterà alla conquista della prima casella, non valida però come pole position. Il ruotino infatti verrà consegnato solo al termine delle qualifiche tradizionali. La sessione sarà visibile in diretta a tutti gli abbonati Sky, sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche su Tv8. Inoltre, saranno disponibili gli streaming di NOW e Sky Go. In alternativa, Sportface.it vi offrirà tutti gli aggiornamenti minuto per minuto tramite una diretta testuale.