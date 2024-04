Formula 1, prove libere GP Cina oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La Formula 1 torna a correre in Cina dopo quattro anni dall’ultima edizione. Il circuito di Shanghai vedrà andare in scena il primo Gran Premio dal 2019, vantando – per la prima volta nella storia – un pilota di casa in griglia: si tratta di Zhou Guanyu, del team Stake. La Formula 1 torna in terra cinese con una grande novità: la prima gara sprint della stagione 2024. Il format innovativo del Circus, proposto ormai qualche anno fa, prevede lo spazio per una sola sessione di prove libere. Team e piloti saranno quindi in difficoltà per riuscire a trovare i giusti set up sulle vetture in tempo per le qualifiche sprint.

La prima e unica finestra di prove libere andrà in scena venerdì 19 aprile alle 05:30 italiane, terminando un’ora più tardi, ovvero alle 06:30. La sessione sarà disponibile in diretta a tutti gli abbonati Sky, precisamente sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Inoltre, saranno disponibile le dirette streaming anche sulle piattaforme di Sky Go e di NOW. Successivamente, nella stessa giornata, andranno in scena le qualifiche sprint, con la ‘mini gara’ in programma per la giornata di sabato.