Formula 1, prove libere GP Giappone oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La Formula 1 è pronta a disputare il Gran Premio del Giappone 2024. L’appuntamento nipponico, ospitato dal circuito di Suzuka dal 1987, è stato organizzato a marzo per cercare di evitare le forti piogge che hanno sempre creato disagio durante l’evento, tradizionalmente in programma per il mese di ottobre. La terra del sol levante si appresta a supportare Yuki Tsunoda, scudiero della Visa Cashapp Racing Bulls e qui eroe di casa, proprio come la powertrain Honda, che vorrà dar spettacolo sul circuito casalingo. Il fine settimana chiama gli uomini di Milton Keynes alla risposta, dopo l’inaspettato ritiro di Max Verstappen dal Gran Premio d’Australia. Nel frattempo, pressioni anche per Ferrari, che viene dall’ottima doppietta di Melbourne e che spera, se non di ripetersi, di ottenere un altro buon risultato. Anche per Mercedes questo sarà un fine settimana importante: le frecce d’argento hanno collezionato un doppio ritiro in Australia e hanno necessità di invertire la rotta.

Si scenderà in pista per la prima volta venerdì 5 aprile, con le prime due sessioni di prove libere. Le FP1 sono previste nella notte italiana, con il semaforo verde che scatterà alle 04:30 fino alle 05:30. Più tardi, alle 08:00 del mattino, ecco il via della seconda finestra di prove libere, che si concluderà alle 09:00. Infine, la terza e ultima sessione è prevista per le 04:30 di sabato 6 aprile. Tutte le sessioni saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, con la diretta streaming sulle piattaforme di NOW e Sky Go. In alternativa, Sportface.it vi offrirà la diretta testuale delle prove libere 2, con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

