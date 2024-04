Formula 1, gara sprint GP Cina oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

La Formula 1 torna a correre a Shanghai dopo quattro anni dall’ultima volta. Il circuito ospita l’edizione 2024 del Gran Premio di Cina, quinta tappa della stagione. Il Circus si presenta carico di novità: per la prima volta nella storia tra le sue file vanta un pilota di casa, Zhou Guanyu del team Stake; ed è pronto a disputare la prima gara sprint dell’anno. Nel rivoluzionario format presentato ormai alcuni anni fa, la Formula 1 propone una gara – più corta – anche il sabato. La ‘mini corsa’ assegna la metà del punteggio rispetto al Gran Premio domenicale, con la zona punti che si estende dalla prima all’ottava posizione. La sprint vedrà Lando Norris scattare dalla prima casella, dopo aver conquistato il giro più veloce nella qualifica sprint.

I semafori si spegneranno alle 5:00 italiane di sabato 20 aprile. Tutti pronti dunque a puntare la sveglia per assistere al ritorno della Formula 1 in Cina e al debutto delle gare sprint. La corsa, della durata di circa un’ora, sarà visibile in diretta a tutti gli abbonati Sky, precisamente sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Inoltre, saranno disponibili le coperture streaming sulle piattaforme di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, in modo da non perdere nemmeno un attimo dell’azione in pista.