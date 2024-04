Formula 1, gara sprint GP Cina replica in chiaro: orari, programma e come seguirla

La Formula 1 torna in Cina dopo un’assenza lunga quattro anni. Shanghai è pronta ad essere nuovamente palcoscenico di un Circus che vanta diverse novità, tra cui il format sprint. E’ proprio la terra cinese la prima tappa delle gare sprint, previste in sei dei 24 appuntamenti del calendario 2024. La programmazione del weekend straordinario prevede una corsa il sabato, anticipata dalle qualifiche dedicate, e poi le qualifiche tradizionali, mentre domenica si correrà il Gran Premio. La gara sprint assegna la metà del punteggio, con la zona punti che va dalla prima all’ottava posizione in classifica. La sprint avrà luogo alle 5:00 del mattino italiane di sabato 20 aprile e sarà visibile in diretta a tutti gli abbonati Sky, ma qualche ora più tardi lo spettacolo del paddock sarà disponibile anche in chiaro. Tv8 infatti ha inserito nel proprio palinsesto la replica della gara, con il via previsto per le 10:30 di sabato.