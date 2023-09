Fiorenzuola-Renate oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fiorenzuola-Renate, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il club toscano, reduce da una bella stagione, spera di ripetere quanto fatto precedentemente e di conquistare ancora una volta i playoff. La formazione ospite, dal suo canto, ha intenzione di lottare anche quest’anno per le posizioni di vertice della classifica, in modo tale da provare a fare la storia. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 4 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

