Fiorentina-Torino, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Fiorentina-Torino, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Franchi, pochi giorni prima dell’incrocio di Coppa Italia, si chiude il girone di andata dei viola e dei granata, probabilmente entrambe sotto le attese fin qui ma pronte a far punti per risalire la china. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 21 gennaio.

Fiorentina-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Lorenzo Minotti.