Sport in tv oggi, sabato 21 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, sabato 21 gennaio: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Numerosi gli eventi sportivi della giornata, iniziando dalla Serie A in campo dalle 15 con Hellas Verona-Lecce, per terminare con il Sunday night targato Fiorentina-Torino. In campo anche la Serie B e la Lega Pro. Per gli sport invernali continua la Coppa del Mondo di Sci alpino, come continua il tennis agli Australian Open. Di seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.