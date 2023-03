Fiorentina-Sassuolo in tv: data, orario, diretta tv e streaming semifinale Torneo di Viareggio 2023

Fiorentina-Sassuolo sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario, diretta tv e streaming della prima semifinale del Torneo di Viareggio 2023. Appuntamento cruciale quello delle ore 14 di sabato 1 aprile, quando la formazione viola e quella neroverde si ritroveranno avversarie allo stadio Buon Riposo di Seravezza, in provincia di Lucca, per la sfida che mette in palio la finale. Incontro trasmesso in diretta tv su Rai Sport + HD, streaming su Rai Play, diretta scritta su Sportface.