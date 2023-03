Boxe, Fabio Turchi vs Floyd Masson in tv: programma, orario e streaming Mondiali Ibo Cruiser

Fabio Turchi torna sul ring e vuole lasciarsi alle spalle un periodo difficile. ll prossimo 1° aprile il pugile fiorentino combatterà in Australia, precisamente nella città di Brisbane, per affrontare Floyd Masson in un match valevole per il titolo Mondiale Cruiser IBO. L’evento è in programma alle 10:00 di sabato 1 aprile, ma l’incontro di Turchi dovrebbe avere luogo non prima delle 11:30. L’intero evento, sottoclou incluso, potrà essere seguito in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn. Non è stato un 2022 facile per Fabio Turchi, che a giugno è stato sconfitto per ko da Riakporhe nel match valido per il titolo europeo dei cruiser. Poi le accuse di doping, ma Turchi ne è uscito pulito: il massimo leggero lo scorso 17 gennaio è stato infatti assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping dall’accusa di aver fatto uso di sostante dopanti. Turchi aveva sempre dichiarato la sua estraneità e ora vuole riprendere in mano una carriera ad altissimi livelli.

Programma

Floyd Masson vs. Fabio Turchi (titolo mondiale IBO pesi cruiser)

Rebecca Hawker vs. Carisse Brown (titolo WIBA pesi piuma donne)

Victor Nagbe vs. Dan Hill (pesi superwelter)

Angel Rushton vs. Tywarna Campbell (titolo australiano pesi superpiuma)

Jalen Tait vs. Arief Blader (pesi leggeri)

Lachlan Nantes vs. Brent Moore (pesi massimi leggeri)

Nathan Watson vs. Manyang Dut (pesi superwelter)