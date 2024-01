Fiorentina-Milan oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti Coppa Italia Primavera 2023/2024

Fiorentina-Milan sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia Primavera 2023/2024. I viola sfidano i rossoneri nella coppa nazionale dedicata alle formazioni U19, chi riuscirà ad avere la meglio in questa sfida secca a eliminazione diretta con in palio le semifinali? Appuntamento fissato alle ore 13 di mercoledì 10 gennaio, diretta tv e streaming disponibile su Sportitalia, diretta scritta su Sportface.

