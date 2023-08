Fiorentina-Grosseto oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2023

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fiorentina-Grosseto, match amichevole valevole per la marcia di avvicinamento della squadra viola verso l’esordio nella Serie A 2023/2024. La squadra guidata da mister Vincenzo Italiano ha bisogno di accelerare per arrivare pronta, non soltanto alla prima giornata di campionato, ma anche ai playoff di Conference League, alla quale parteciperà dopo l’esclusione della Juventus dalle coppe europee. La partita è in programma alle ore 20:45 di martedì 1 agosto e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma è probabile un servizio streaming sui canali social del club toscano.

SEGUI IL LIVE