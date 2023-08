Champions League 2023/2024, ritorno secondo turno preliminare in tv: calendario, programma e orari

di Valerio Carriero 38

Ecco il programma completo del ritorno del secondo turno preliminare di Champions League 2023/24. Tra martedì 1 e mercoledì 2 agosto sono 12 i match in programma della massima competizione continentale per club. in Italia non è prevista la diretta televisiva di alcun incontro. I turni preliminari, infatti, non sono inclusi nel pacchetto di diritti tv che vengono acquistati per la trasmissione della competizione. Di seguito il calendario con tutti gli orari delle partite di questa settimana.

Martedì 1 agosto

19.30 – Panathinaikos (GRE) – Dnipro (UKR)

20.00 – BATE (BLR) – Aris (CYP)

20.00 – O. Ljubljana (SLO) – Ludogorets (BUL)

20.30 – Slovan Bratislava (SVK) – Zrinjski (BIH)

Mercoledì 2 agosto

16.00 – FC Astana (KAZ) – Dinamo Zagabria (CRO)

18.00 – Qarabag (KAZ) – Rakow (POL)

19.00 – Genk (BEL) – Servette (SUI)

19.00 – Hacken (SWE) – Klaksvik (FAI)

19.00 – M. Haifa (ISR) – S. Tiraspol (MDA)

19.00 – Molde (NOR) – HJK (FIN)

20.00 – FC Copenaghen (DEN) – Breidablik (ICE)

20.30 – Galatasary (TUR) – Zalgiris (LTU)