Finali Conference NBA in tv: calendario, programma, orari e copertura streaming playoff

Il calendario, con il programma, gli orari e le indicazioni per le dirette tv delle Finali di Conference dei playoff della stagione Nba 2022/2023. A quasi tre anni di distanza dalla famosa ‘bolla’ di Orlando in cui si concluse l’annata 2019/2020 condizionata dal covid, ritroviamo tra le ultime quattro in corsa le stesse franchigie di allora. Se da un lato i Boston Celtics e i Denver Nuggets erano tra le maggiori candidate ad arrivare fin qui, lo stesso non si può dire di Miami Heat e Los Angeles Lakers, giunti a questo traguardo passando per i play-in ed estromettendo squadre che in regular season avevano ottenuto un record migliore.

LE FINALI DI CONFERENCE IN TV – Come da tradizione, l’esclusiva è dell’emittente Sky Sport, che ha seguito i playoffs sin dal primo turno con una selezioni di incontri da trasmettere su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno. Per le finali di Conference l’appuntamento è fisso: ogni incontro sarà trasmesso in diretta sui canali dell’emittente. Tali incontri potranno essere seguiti anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per seguire integralmente ogni incontro della post-season NBA è anche possibile abbonarsi a NBA League Pass, il servizio streaming della lega americana.

FINALI CONFERENCE

EASTERN CONFERENCE

GARA-1

Giovedì 18 maggio

Ore 02:30 – (2) Boston Celtics – (8) Miami Heat

GARA-2

Sabato 20 maggio

Ore 02:30 – (2) Boston Celtics – (8) Miami Heat

GARA-3

Lunedì 22 maggio

Ore 02:30 – (2) Boston Celtics – (8) Miami Heat

GARA-4

Mercoledì 24 maggio

Ore 02:30 – (8) Miami Heat – (2) Boston Celtics

EV.GARA-5

Venerdì 26 maggio

Ore 02:30 – (2) Boston Celtics – (8) Miami Heat

EV.GARA-6

Domenica 28 maggio

Ore 02:30 – (8) Miami Heat – (2) Boston Celtics

EV.GARA-7

Martedì 30 maggio

Ore 02:30 – (2) Boston Celtics – (8) Miami Heat

WESTERN CONFERENCE

GARA-1

Mercoledì 17 maggio

Ore 02:30 – (1) Denver Nuggets – (7) Los Angeles Lakers

GARA-2

Venerdì 19 maggio

Ore 02:30 – (1) Denver Nuggets – (7) Los Angeles Lakers

GARA-3

Domenica 21 maggio

Ore 02:30 – (7) Los Angeles Lakers – (1) Denver Nuggets

GARA-4

Martedì 23 maggio

Ore 02:30 – (7) Los Angeles Lakers – (1) Denver Nuggets

EV.GARA-5

Giovedì 25 maggio

Ore 02:30 – (1) Denver Nuggets – (7) Los Angeles Lakers

EV.GARA-6

Sabato 27 maggio

Ore 02:30 – (7) Los Angeles Lakers – (1) Denver Nuggets

EV.GARA-7

Lunedì 29 maggio

Ore 02:30 – (1) Denver Nuggets – (7) Los Angeles Lakers