Benzema, c’è la firma con l’Al-Ittihad: contratto triennale per l’attaccante

Dopo l’addio al Real Madrid annunciato lo scorso fine settimana, Karim Benzema è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Arabia Saudita. L’attaccante francese ha infatti firmato il contratto triennale che lo legherà all’Al-Ittihad. Un nuovo rinforzo di lusso per il campionato saudita che pochi mesi fa aveva dato il benvenuto a Cristiano Ronaldo. E i colpi da novanta potrebbero non essere finiti qui, con tanti giocatori in scadenza di contratto che in queste settimane hanno ricevuto offerte: da Messi a Di Maria, passando per Sergio Ramos, Busquets e Kantè.