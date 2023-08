Finale Mondiale calcio femminile, Alia Guagni critica la telecronaca Rai: “Dieci minuti di gossip banali”

La finale del Mondiale di calcio femminile più ricco e seguito della storia vede una contro l’altra Inghilterra e Spagna. Un appuntamento storico, che mette in palio l’eredità degli Stati Uniti, e che in Italia è trasmesso in diretta esclusiva su Rai Sport. Proprio la telecronaca italiana (Tiziana Alla e Carolina Morace) non è piaciuta in avvio di gara alla calciatrice di Milan e Nazionale, Alia Guagni che ha scritto un tweet polemico: “Dieci minuti di partita (finale mondiale) e dalla telecronaca italiana ho saputo solo gossip banali! Poi ci chiediamo perché nessuno ci prenda sul serio…cominciamo a parlare di calcio per favore?”, ha scritto Guagni, classe 1987 e veterana azzurra con 85 presenze con la nazionale maggiore.

10 min di partita (finale mondiale) e dalla telecronaca italiana ho saputo solo gossip banali! Poi ci chiediamo perché nessuno ci prenda sul serio…cominciamo a parlare di calcio per favore?!😒 — Alia Guagni (@AliaGuagni) August 20, 2023