Basket, Pozzecco commenta il successo sul Brasile: “Contento di ciò che questa squadra sta esprimendo”

A Shenzhen è arrivato un altro successo in amichevole per l’Italbasket, che ha rimontato e battuto il Brasile prima di affrontare domani la Nuova Zelanda. “Continuiamo a costruire. Il Brasile è un’ottima squadra e sono certo che farà un buon Mondiale. Ci abbiamo messo un po’ per adeguarci ma poi i ragazzi hanno fatto quello che sanno fare fino in fondo”, ha commentato il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ai microfoni della Federazione Italiana Basket. Il ct prosegue: “A prescindere dalla vittoria, la sesta in altrettante partite di preparazione, sono molto contento di ciò che questa squadra sta esprimendo. Arriverà il giorno in cui non vinceremo, ma ciò che non perderemo mai è la nostra identità e il rispetto reciproco. Abbiamo il diritto di sognare e vogliamo farlo”.