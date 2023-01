Fidelis Andria-Viterbese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fidelis Andria-Viterbese, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci da ben quattro sconfitte consecutive ed hanno un disperato bisogno di tornare al successo per abbandonare la penultima posizione in classifica. La formazione ospite, dal suo canto, spera di ottenere il secondo successo di fila dopo la vittoria nell’ultima gara dell’anno. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 gennaio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

