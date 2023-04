Fidelis Andria-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fidelis Andria-Avellino, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine biancazzurra, dopo aver raccolto un solo successo nelle ultime sei gare, ha bisogno di portare a casa i tre punti per alimentare le proprie speranze di salvezza. Il club biancoverde, dal suo canto, è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite e soltanto una vittoria potrebbe permettere loro di sperare ancora nei playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 16 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

