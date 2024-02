Feyenoord-Roma, programma e telecronisti Sky e Dazn playoff Europa League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Feyenoord-Roma, andata dei playoff di Europa League 2023/2024. Allo stadio di Rotterdam, riconosciuto universalmente come il De Kuip, gli olandesi sfidano i giallorossi in quella che è ormai una classica peraltro molto accesa: si scende in campo per il primo dei due atti che mettono in palio gli ottavi di finale, chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18.45 di giovedì 15 febbraio.

Feyenoord-Roma sarà visibile su Sky Sport con la telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti e su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni.