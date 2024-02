Feyenoord-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming andata spareggio Europa League 2023/2024

Alle 18:45 di oggi, giovedì 15 febbraio la Roma farà visita al Feyenoord in occasione del match di andata dello spareggio di Europa League 2023/2024. Al De Kuip va in scena il primo di un doppio confronto che ormai è quasi una classica europea. Dopo la vittoria nella finale di Conference League e il successo nel doppio atto dei quarti di finale di Europa League dello scorso anno, la Roma punta a confermarsi contro i rivali olandesi. In panchina non c’è più Josè Mourinho, ma Daniele De Rossi ha le stesse ambizioni europee e punta a far bene all’esordio europeo sulla panchina. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Now e Sky Go. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, con gli approfondimenti: moviola, parole dei protagonisti e pagelle.