Fermana-Siena oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Fermana-Siena sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della trentacinquesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Da una parte i marchigiani di fatto senza obiettivi ma ancora in grado di inserirsi nella lotta playoff, dall’altra i toscani che vogliono conquistare la post season e difendere il piazzamento. Calcio d’inizio previsto alle ore 17.30 di sabato 1 aprile, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e in versione integrale su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn.