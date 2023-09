Fermana-Recanatese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fermana-Recanatese, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine marchigiana, reduce da un pareggio a reti bianche, vuole cercare di portare a casa i tre punti davanti al pubblico di casa. I giallorossi, invece, in questo derby tutto marchigiano vanno a caccia del successo per lasciare le posizioni di bassa classifica. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

