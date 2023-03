Feralpisalò-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Feralpisalò-Vicenza, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa si trovano al comando della classifica e vogliono assolutamente restarci: per questo motivo la vittoria diventa quasi obbligatoria visto il confronto diretto in ottica promozione. I biancorossi, dal canto loro, sono reduci da tre affermazioni nelle ultime quattro gare e sperano di proseguire su questa strada. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Andrea Voria.

