Feralpisalò-Modena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Feralpisalò-Modena, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa sono ancora a zero punti in classifica senza aver realizzato alcun gol in cadetteria e per questo motivo hanno assolutamente bisogno di dare una svolta al loro torneo. La squadra emiliana, invece, è a punteggio pieno dopo tre turni ed ha intenzione di tenere questo grande ritmo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 settembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

