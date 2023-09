F1 GP Singapore 2023: previsioni meteo oggi qualifiche, possibile pioggia a Marina Bay

Le previsioni meteo di oggi, sabato 16 settembre, per quanto riguarda le qualifiche del GP di Singapore 2023 a Marina Bay di F1. Dopo il weekend asciutto di Monza, si fa tappa in Asia e, seppur non sia previsto qualcosa di epocale come nel 2017, da queste parti potrebbero cadere alcune gocce di pioggia. Il venerdì non ha riservato precipitazioni, ma al sabato potrebbe arrivare una perturbazione. Tanto dipenderà però dal vento e dall’evoluzione meteo che per ora propone una probabilità di pioggia bassa, intorno al 20%, dunque però non è scongiurata la possibilità che si debba far ricorso alle gomme intermedie o da bagnato.

