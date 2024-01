Fenerbahce-Virtus Bologna in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Fenerbahce-Virtus Bologna, sfida valida per la 23^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Trasferta prestigiosa per le Vu Nere, contro una squadra, quella di Istanbul, che arriva dalla netta sconfitta sul campo di Zalgiris, arrivata però dopo tre vittorie consecutive in casa. La Virtus, da canto suo, è tornata alla vittoria contro l’ASVEL dopo due KO di fila. La palla a due è fissata alle ore 18:45 di giovedì 25 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Fenerbahce-Virtus Bologna, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Max, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.