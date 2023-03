F1, qualifiche GP Bahrain 2023 replica in chiaro su TV8: orario e come vederle in tv

Le qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2023 sulla pista di Sakhir di F1 saranno visibili in chiaro su TV8 in replica. Di seguito riepiloghiamo tutte le informazioni utili su orario e trasmissione televisiva. L’orario è quello delle ore 16 di sabato 4 marzo, ma chi non dovesse riuscire a seguire la prima caccia alla pole stagionale in diretta sui canali pay di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, potrà contare sulla replica che verrà mandata in onda in chiaro su TV8: sul canale 8 del telecomando, infatti, è trasmessa la differita in chiaro alle ore 21.30. Sportface.it, in ogni caso, vi terrà aggiornati con la diretta testuale in tempo reale. Di seguito ecco il riepilogo.

SEGUI LA DIRETTA

Sabato 4 marzo 2023

ore 16 Qualifiche su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (replica in chiaro in differita su TV8 alle ore 21.30)