F1 GP Bahrain 2023, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara del GP del Bahrain 2023 sulla pista di Sakhir di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Primo appuntamento stagionale e dunque c’è grande attesa di capire chi riuscirà a ottenere la vittoria nella gara inaugurale del nuovo Mondiale: chi taglierà per primo il traguardo? Si parte alle ore 16 di domani, domenica 4 marzo, la diretta tv è trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 in pay, mentre la replica è disponibile su TV8 alle ore 21.30. La diretta testuale, come al solito, si potrà seguire su Sportface. Di seguito ecco il riepilogo.

Domenica 4 marzo 2023

ore 16 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle ore 21.30)