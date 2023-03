Sport in tv oggi, sabato 4 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, sabato 4 marzo. Di seguito ecco il palinsesto completo, con gli occhi puntati soprattutto sulla Formula 1 e sulla Ferrari impegnata nelle qualifiche del GP del Bahrain. Di scena anche la Serie A, con tre partite tra cui il big match del Franchi Fiorentina-Milan, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Proseguono poi i Mondiali di Planica, insieme agli appuntamenti di Kvitjfell/Aspen e Nove Mesto rispettivamente per sci alpino e biathlon. Non si fermano neppure il tennis, con la finale dell’Atp 500 di Dubai e le fasi finali degli altri tornei in Nord e Sud America, il basket con la Serie A1 e il volley con la Superlega. Infine, giornata di Strade Bianche per il ciclismo, ma anche padel, pattinaggio, atletica freestyle e ginnastica. Di seguito la guida per non perdersi davvero nulla.