F1, novità Sky Sport: in diretta i commenti dei team principal durante i GP

Sky Sport ha presentato la nuova stagione dei motori per il 2023 in una conferenza stampa tenutasi presso l’autodromo di Monza. Tante le conferme, ma diverse anche le novità, che riguardano tanto il palinsesto quanto la fruizione dei Gran Premi. Tra queste ultime rientra il contatto diretto con i team principal delle scuderie di F1 durante i diversi appuntamenti della stagione. Una novità significativa, perché permette allo spettatore di poter vivere sempre da più vicino l’atmosfera del paddock. Nello specifico, verrà aperto un canale radio con il muretto, così che i team principal possano dare in tempo reale un proprio commento a quanto sta accadendo in pista, anche nei momenti più caldi e concitati.