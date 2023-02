Uefa, Marchetti: “Doverosa l’introduzione di un salary cup o tetto trasferimenti”

Il vice segretario della Uefa, Giorgio Marchetti, ha parlato ai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento ponendo l’attenzione sul futuro del calcio. “Credo sia doveroso prendere in considerazione tutto, aprire gli occhi e pensare se ci sia spazio per introdurre un salary cup o un tetto per le spese dei trasferimenti”. Poi sul Financial Fair Play ha dichiarato: “Sarebbe un vorrei ma non posso? Su questo ci sarebbe da discutere, prima dell’introduzione del Ffp la perdita aggregativa del calcio europeo era di 1,3-1,4 miliardi. Dopo, almeno prima del Covid, si è progressivamente assottigliata. Il trend è andato in controtendenza, non credo che questo regolamento non abbia prodotto nessun tipo di risultato”