Uefa: inaugurato a Coverciano il nuovo corso per allenatori

È stato inaugurato oggi, nell’aula magna di Coverciano, il nuovo corso allenatori Uefa A. Fino al prossimo 10 maggio gli allievi seguiranno, nelle aule e sui campi del Centro Tecnico Federale, le 192 ore di programma didattico. Al termine delle lezioni, in caso di esito positivo degli esami finali gli allievi otterranno la qualifica da tecnico Uefa A, che rappresenta il secondo massimo step formativo. Con questo attestato, riconosciuto a livello europeo, è possibile guidare tutte le squadre giovanili e tutte le formazioni femminili. Si potrà anche allenare le prime squadre maschili fino alla Serie C ed essere tesserati come allenatori in seconda nei due massimi campionati, ovvero sia in Serie A che in Serie B. Tra i corsisti sono presenti anche i match analyst delle Nazionali maschili Under 21 e Under 18, Leonardo Carletti e Andrea Zappavigna. Erano presenti molti nomi noti del calcio italiano tra cui l’ex capitano del Catania, Marco Biagianti; il collaboratore del Ct Calzona nella nazionale slovacca, Simone Bonomi; gli ex centrocampisti di Fiorentina ed Empoli, Sandro Cois e Daniele Croce, e l’ex difensore di Reggina e Bologna, Andrea Costa; l’ex difensore di Fiorentina e Chievo, Dario Dainelli; l’ex attaccante di Lazio, Sassuolo, Bologna e Spal, Sergio Floccari; l’ex capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli; l’ex difensore di Atalanta, Juve e Sassuolo, Federico Peluso; l’ex difensore di Siena, Palermo e Spezia, Claudio Terzi, e l’ex giocatore del Brescia, Marco Zambelli.