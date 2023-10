F1 GP Stati Uniti 2023, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara di F1 del Gran Premio degli Stati Uniti 2023 ad Austin sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Tutto pronto per la diciottesima gara stagionale e per l’appuntamento sul circuito degli Usa c’è da fare i conti col fuso orario di sei ore, visto che in Italia il via sarà dato alle ore 21 di domenica 22 ottobre. Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go per gli abbonati e anche su Now: su TV8, invece, sarà visibile invece la differita in replica in chiaro al canale 8 del telecomando alle ore 22.30, dunque con la gara potenzialmente ancora in corso. Su Sportface infine vi terremo informati in tempo reale con la diretta testuale per non farvi perdere neanche un’emozione. Ecco di seguito il riepilogo, GP Stati Uniti gara oggi tv.

Domenica 22 ottobre 2023

ore 21 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 22.30)