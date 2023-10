F1 GP Stati Uniti 2023, previsioni meteo gara oggi: nuvole e vento ad Austin

Tutto pronto per il GP degli Stati Uniti 2023 ad Austin, dove ci attende un clima estremamente mite: andiamo allora a consultare le previsioni meteo per la gara di oggi, domenica 22 ottobre. Va assolutamente messo in chiaro che non dovrebbero esserci precipitazioni e dunque la gara sarà su asciutto, e ne beneficerà lo spettacolo. Rispetto a venerdì e sabato, però, le temperature caleranno lievemente.

La possibilità di pioggia è pari allo 0%, ci si aspetta una gara da asciutto alle ore 15 locali (le 21 in Italia), ma ci saranno decisamente molte nuvole e dunque una situazione di tempo coperto, senza però precipitazioni. Inoltre, il vento da sud aumenterà fino a 17-18 km/h medi con raffiche fino a 28 km/h. La temperatura oscillerà tra i 31 e i 32 gradi.

