Union Berlino-Napoli in tv: data, orario e diretta streaming Champions League 2023/2024

Il Napoli torna in campo in Champions League per la sfida all’Union Berlino in programma martedì 24 ottobre. Il calcio d’inizio è in programma alle 21 all’Olympiastadion di Berlino. Gli azzurri devono vincere per salire a 6 punti e mantenere il secondo posto nel girone dietro al Real Madrid, a 6 punti e impegnato con il Braga, a 3 punti. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno, 201, e canale 5. Per lo streming gli utenti Sky avranno a disposizione le piattaforme Sky Go e NOW Tv.