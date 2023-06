F1, GP Spagna Barcellona 2023 replica gara in chiaro su TV8? Orario, canale e come vederla

Il GP di Spagna 2023 a Barcellona di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8?. Di seguito vi ricordiamo allora le informazioni utili su orario, canale e come vedere la differita della settima gara stagionale. Back-to-back iberico dopo Montecarlo, ma con un’importante novità, visto che si tratta uno degli appuntamenti stagionali che viene trasmesso in diretta in chiaro su TV8, e non in differita. Chi non dovesse però riuscire a seguire la gara in diretta sui canali pay di Sky, questa volta non potrà contare su TV8, il canale in chiaro di Sky: per la replica e la differita bisognerà fare riferimento a Sky Sport F1, che trasmetterà in diverse fasce orarie la gara in replica integrale o le lunghe sintesi. Sportface.it vi aggiornerà invece come di consueto con la diretta scritta in tempo reale. Questo il riepilogo.

Domenica 4 giugno 2023

ore 15 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (in diretta anche in chiaro su TV8, repliche e sintesi pay su Sky Sport F1)