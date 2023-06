Liga 2022/2023: Benzema segna, regala il secondo posto al Real Madrid e saluta il Bernabeu

Nell’ultima giornata il Real Madrid mantiene la seconda posizione in classifica in seguito al pareggio per 1-1 contro l’Athletic Bilbao. Al Bernabeu gli ospiti vanno in vantaggio con Sancet dopo aver anche sbagliato un rigore, poi ci pensa il solito Benzema a pareggiare, sempre dagli undici metri, nell’ultima sua partita davanti ai tifosi madrileni. Non ne approfitta l’Atletico, che pareggia 2-2 contro il Villarreal: la squadra di Simeone trova la doppietta di Correa, che ha risposto al gol iniziale di Jackson, ma nel recupero Pascual segna il 2-2 che non permette ai Colcheneros di superare i cugini in classifica. Real Sociedad, già certa del quarto posto, chiude nel migliore dei modi la sua ottima stagione superando per 2-1 il Siviglia reduce dal trionfo in Europa League: a segno Mendez e Cho, mentre tra le fila ospiti non basta il gol di Erik Lamela. L’Osasuna conquista il settimo posto mediante il 2-1 sul Girona con la doppietta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Ante Budimir. Un altro ex Serie A, Muriqi, va a segno nel 3-0 del Maiorca sul Rayo Vallecano.